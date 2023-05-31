Воспитанник омского хоккея 26-летний Илья Дервук вернулся в «Авангард»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Омский «Авангард» обменял 19-летнего нападающего Александра Лазарева на 26-летнего защитника «Амура» Илью Дервука. Лазарев теперь будет выступать за хабаровский, а Дервук за омский клуб.

Илья Дервук — воспитанник омской хоккейной школы. Ранее он выступал за все команды системы «Авангарда». В минувшем сезоне провел 58 матчей в составе красноярского ХК «Сокол», в ходе которых набрал 8 очков при показателе полезности +5 и стал серебряным призёром ВХЛ.

Напомним, ранее состав «Авангарда» в результате обмена с «Ак Барсом» состав пополнил 26-летний нападающий Кирилл Панюков. Руководство омского клуба заключила с хоккеистом трехлетний контракт.

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