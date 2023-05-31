В Кировском округе Омска и в районе Старой Московки два дома признаны аварийными

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омская администрация признала аварийными два дома в Кировском округе. На сайте мэрии появилось соответствующее постановление администрации города Омска «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу».

Это двухэтажный дом, расположенный по адресу улица 111 Спортплощадка, 3 и одноэтажный барак на улице Осипова, 51 в районе Старой Московки.

Снести эти дома нужно будет до конца декабря 2031 года. И в ближайшие семь лет в домах жить не запрещается.

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