6 июня в сквере Дзержинского в Омске пройдет диктант «Врубелевская сирень»

Фото: 2ГИС.

6 июня в России отмечается День русского языка. В эту дату Омский педагогический университет проведет в сквере имени Дзержинского в 13.00 классический диктант «Врубелевская «Сирень». Для участия любой желающий может зарегистрироваться по ссылке. На память участники получат именные сертификаты и сувениры с символикой Омска. - Время и место проведения диктанта выбраны неслучайно: именно сейчас в Омске цветёт сирень, которая вдохновила нашего выдающегося земляка Михаила Врубеля написать одноименную картину. Исследователи его творчества говорят, что художнику удалось отразить в картине свои детские впечатления, связанные с жизнью в Омске, - сообщили организаторы. Диктант станет первым мероприятием в проекте ОмГПУ «Настоящее омское золото». По проекту омичей познакомят с творчеством и деятельностью знаменитых земляков.