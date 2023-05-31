В Омске на Волгоградской построят двухэтажный гараж на 64 места

В Кировском округе Омска по улице Волгоградской омский бизнесмен Евгений Коновалов собирается построить здание двухэтажного гаража, в котором одновременно разместятся 64 автомобиля. Накануне омская мэрия выдала разрешение на его строительство. В здании лпанируются различные блоки по обслуживанию, общая площадь составит свыше 3,5 тысяч квадратных метров.

- Объект получил положительное заключение экспертизы проектной документации, — говорится в сообщении омской администрации.

Разрешение на строительство выдал департамент архитектуры и градостроительства мэрии.

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