В Омске в качестве эксперимента для школьных дворов подращивают 1150 саженцев спиреи

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о работе муниципального питомника, в котором выращиваются саженцы деревьев для высадки в городе. В частности, градоначальник поведал о том, что в пришкольных дворах планируют рассаживать спирею. Пока в питомнике подращивают 1150 молодых саженцев.

- Проведена полная топографическая съемка территории, ведется расчет площадей и формирование площадок для уже подрощенных саженцев и «школьных» полей. Выполнена тестовая высадка 1 150 единиц спиреи японской с закрытой корневой системой — обычно кустарники высаживают без кома земли. Если опытная партия приживется без потерь, будем применять эту технологию в городских условиях, - написал Шелест.

Кроме того, агрономами сформирован постоянный ассортимент растений и разработан план по их производству. Уже в этом году около различных 40 культур, взращенных в муниципальном питомнике, готово к высадке на городских территориях. Среди них: туи, яблони, ивы, серебристые клёны, вязы, черёмуха, можжевельник, кизильник, барбарис и другие.

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