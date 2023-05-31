В Усть-Ишиме Омской области «десятка» сбила 7-летнего мальчика

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне вечером в Омской области, в Усть-Ишиме, на улице Кооперативной ВАЗ-2110 сбил 7-летнего мальчика. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, ребенок выскочил на проезжую часть из-за стоящего автомобиля. В это время по дороге двигался указанный автомобиль под управлением 31-летнего водителя. Мужчина не успел затормозить и сбил мальчика.

- Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2110 мужчина 1992 года рождения, двигаясь в селе Усть-Ишим по ул. Кооперативная, в районе дома № 35/А допустил наезд на пешехода, который выбежал на проезжую часть из-за стоящего автомобиля, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Омской области.

Ребенка после ДТП увезли в больницу. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

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