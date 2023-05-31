За год в Омске уровень воды в Иртыше упал в 3,5 раза

Фото: proreki.ru.

Согласно данным сервиса «Уровень воды онлайн» высота воды в Иртыше неминуемо падает на протяжении последних лет. В конце мая уровень воды составил 137 сантиметров. При этом в мае 2017 года он достигал 355 сантиметров.

В 2020 году уровень составил 229 сантиметров, в 2010-м - 157. В прошлом году показатель аналогичен нынешнему - те же 137 сантиметров. При этом рекордное снижение произошло всего за неделю - уровень воды в Иртыше снизился в 3,5 раза, или на 86 сантиметров за этот период.

Напомним, что ранее различные специалисты высказывали мнение о том, что обмеление Иртыша связано с чередованием многоводных и маловодных периодов. Последний сейчас и накладывается. Также звучала версия об использовании Китаем и Казахстаном, которые находятся выше по реке, большого количества воды. Также отметим, что для смягчения проблемы в Омской области был задуман Красногорский гидроузел, который пока так и не построен.

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