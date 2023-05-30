Виталий Хоценко наградил юнармейца из Азовского района за героизм при тушении пожара

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Сегодня, 30 мая, на встрече с жителями Азовского района глава региона Виталий Хоценко отметил героизм жителя Цветнополья, учащегося 10-го класса, юнармейца отряда «Витязь» Максима Яблокова. Неделю назад, находясь во дворе своего дома, подросток услышал треск и увидел черный дым на соседней улице. Молодой человек позвонил в противопожарную службу, а сам, не раздумывая, бросился на помощь.

Когда парень прибежал на место пожара, горели хозяйственные постройки, а пламя уже переметнулось на стену соседнего дома. Максим помогал тушить пожар вместе с односельчанами до прибытия пожарного отряда. За проявленный героизм юноша был отмечен Благодарственным письмом главы Омской области. Виталий Хоценко также поблагодарил маму Максима Светлану за воспитание сына.

– Максиму я хочу вручить благодарственное письмо. 23 мая в Цветнополье произошло возгорание, свидетелем которого оказался Максим. Несмотря на юный возраст, он не испугался и не растерялся. Действовал быстро и решительно. Благодаря ему пожар своевременно был потушен, и никто не пострадал. Спасибо, Максим, за смелость и неравнодушие к чужой беде. Вам, Светлана Валерьевна, спасибо за воспитание такого замечательного сына, – отметил глава Омской области Виталий Хоценко.

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