Глава омского региона Виталий Хоценко дал старт строительству хоккейной площадки в Азово

В ходе визита в Азовский район Омской области глава региона Виталий Хоценко побывал на забивке первой сваи для крытого ледового корта. Спортплощадка будет расположена непосрдественно в Азово на территории спорткомплекса «Штерн». Хоценко предложил юным хоккеистам по традиции расписаться на свае. Первым отважился 10-летний воспитанник спортшколы Максим Юстус.

- Омичи любят хоккей. Я видел, как люди ждали возвращения большого хоккея в Омск, когда принималось решение о строительстве новой G-Drive Арены. Будем стремиться к тому, чтобы у нас в каждом районе появился свой крытый корт. Дал соответствующее поручение министерству спорта, чтобы подготовить 5-летнюю программу по строительству таких легко возводимых крытых катков, - подчеркнул Виталий Хоценко.

На ледовой площадке можно будет проведить соревнования по хоккею, шорт-треку, керлингу и фигурному катанию. В свободное от тренировок время корт будет открыт для посетителей. В планах - строительство ледовой площадки 30 на 60 метров, трибуны на 100 зрителей, 4 командные раздевалки с душевыми, 2 судейские комнаты, 2 тренерские комнаты, медицинский кабинет, административные, служебные и технические помещения, пункт проката коньков. Напомним, что идея быстро строить крытые катки по типовому проекту появилась у врио губернатора после поездки в Горьковский район на областной зимний «Праздник Севера – Горьковское-2022».