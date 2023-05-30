2 и 3 июня в центре Омска перекроют больше 20 улиц

Фото: группа ВКонтакте «ВелоОмск».

В омской администрации анонсировали проведение 3 июня сопртивного праздника «ВелоОмск-2023». Он состоится в 24-й раз. В связи с заездами по городским магистралям в центре города с 10 часов 2 июня до 21 часа 3 июня будет перекрыта улица Ленина на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, Соборная площадь, Банковский переулок на участке от улицы Певцова до Соборной площади, улица Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до улицы Красина, улица Тарская на участке от улицы Ленина до улицы Красина.

Кроме того, с 9 до 14 часов 3 июня для транспорта будут закрыты улица Ленина на участке от площади Победы до Ленинградской площади, улица Герцена на участке от Интернациональной до Ленина включая площадь Победы, улица Ивана Алексеева от Красина до набережной Тухачевского, улица Таубе на участке от набережной Тухачевского до Партизанской, улица Партизанская на участке от набережной Тухачевского до Ленина, улица Достоевского на участке от Партизанской до Победы, улица Спартаковская, улица Щербанева от Ленина до Бударина, улица Думская от Театральной площади до Ленина, улица Лермонтова от проспекта К. Маркса до Ленина, улица Броз Тито от Ильинской до Ленина, улица Чкалова от Ильинской до Ленина, улица Короленко от проспекта К. Маркса до Ленина, от улицы Комиссаровская до Ленина, улица Степана Разина от дома 1 по Ленинградской площади до дома 47 по Ленина, Иртышская набережная на участке от Ленинградского моста до Рождественского, улица Федора Крылова от Иртышской набережной до улицы Всеволода Иванова, дорога между домами 44 и 45 по Иртышской набережной, дорога между домами 46 и 48 по Иртышской набережной, дорога на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе дома 1 по Ленинградской площади, дорога на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе дома 2 по Ленинградской площади, бульвар Победы от дома 1 по бульвару Победы до Иртышской набережной, бульвар Победы от улицы Всеволода Иванова до Иртышской набережной, улица Циолковского от проспекта Карла Маркса до Иртышской набережной.

Парковка всех видов транспорта по маршруту проведения праздника будет запрещена с 10 часов 2 июня и до окончания мероприятий.

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