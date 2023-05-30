В Омске приступили к подготовке бетонного основания будущему памятнику Бухгольцу на Иртышской набережной

Фото: телеграм-канал омского мэра Сергея Шелеста.

Омская мэрия сообщила о продолжении подготовительных работ для будущей установки памятника Ивану Бухгольцу на Иртышской набережной. Для постамента памятника рабочие уже залили 41,8 тонны бетона. А всего запланировано потратить 134,2 тонны, скульптура будет массивной.

Подготовительные работы обещают завершить в середине следующего месяца. После заливки укрепления на площади уложат гранит.

Параллельно сейчас идет подготовка самого памятника. Из Омска в Екатеринбург отправлены последние гипсовые заготовки. Макетные детали будут использовать для отливки элемонтов из бронзы. Благотворительное финансирование поступает от руководства ГК «Титан».

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