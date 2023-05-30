Виталий Хоценко прибыл с рабочей поездкой в Азовский район Омской области

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Сегодня, 30 мая, Виталий Хоценко находится с рабочей поездкой в Азовском районе Омской области. Глава региона уже посетил маслоэкстракционный завод ООО «Агротрейд» в деревне Гауф. С 2019 года завод реализует инвестиционный проект, используя высокотехнологичное современное оборудование. Завод выпускает нерафинированные растительные масла и их фракции: рапсовое, подсолнечное, льняное масла, шрот рапсовый, льняной и подсолнечный жмых.

Это перспективное производство с приростом показателя по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Общий объем переработанного сырья за 2022 год составил почти 53,5 тонны. Продукция реализуется в России и за ее пределами.

Генеральный директор Олег Анофриков рассказал о ближайших планах развития ООО «Агротрейд» (реконструкция цеха, новые склады и т.д). Также в планах – строительство маслоэкстракционного завода по глубокой переработке подсолнечника, сои, рапса в Шараповском сельском поселении Марьяновского района (ожидаемый объемом переработки маслосемян – 300 тонн в сутки).

Глава региона поручил профильным ведомствам обеспечить необходимые условия для реализации важного инвестиционного проекта.

Следующий пункт поездки – визит в стационар Азовской центральной районной больницы. Виталий Хоценко побывает на автомобильной дороге, реконструированной в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и ознакомится с реализацией частного инвестиционного проекта по строительству многоквартирного дома и возведению в Азово крытого хоккейного корта. Также глава региона встретится с жителями района.

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