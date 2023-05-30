ОТП Банк продает свое здание в Омске за кинотеатром «Маяковский»

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Свое здание в Омске за кинотеатром «Маяковский» продает ОТП Банк. Объект выставлен на продажу на сайте объявлений.

8-этажное здание, расположенное по ул. Орджоникидзе, 3а продают за 257,4 млн рублей. Здесь предусмотрена двухэтажная теплая стоянка на шесть машиномест, возможна парковка на прилегающей территории. Земельный участок площадью 2,4 тыс. кв.м находится в собственности.

Отмечается, что объект 1996 года постройки имеет площадь 5,3 тысячи квадратных метров.

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