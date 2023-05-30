В Омске умер архитектор Михаил Отставной

Фото: Иван МАКЕЕВ
25 мая не стало известного омского архитектора Михаила Отставного. Об этом сообщили в Союзе архитекторов России.
Отставной известен своими проектами по реставрации Никольского собора, дворца культуры «Рубин» и других масштабных проектах Омска.
Реакция «Комсомольской правды в Омске» выражает глубокое соболезнование родным и близким Михаила Отставного.
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