В Омске умер архитектор Михаил Отставной

Фото: Иван МАКЕЕВ

25 мая не стало известного омского архитектора Михаила Отставного. Об этом сообщили в Союзе архитекторов России.

Отставной известен своими проектами по реставрации Никольского собора, дворца культуры «Рубин» и других масштабных проектах Омска.

Реакция «Комсомольской правды в Омске» выражает глубокое соболезнование родным и близким Михаила Отставного.

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