Правительство Омской области ищет подрядчика на проект ремонта здания бывшего роддома №5

Фото: Иван МАКЕЕВ

На создание проекта ремонта здания бывшего роддома №5 ищет подрядчика правительство Омской области. Торги пройдут 9 июня.

Привести в порядок необходимо здание по улице Рождественского, 2. Стоимость разработки строительной документации составит максимально 5,6 млн рублей.

Работы необходимо завершить не позднее 30 сентября 2023 года. В перечень должны войти замена канализации, системы отопления и водопровода, установка новых дверей и окон. Сами работы должны завершиться в 2024 году.

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