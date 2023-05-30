В «Росводоканал Омск» стартует летняя ремонтная кампания

428 млн рублей запланировано в этом году на ремонтную кампанию и подготовку сетей водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду. Специалисты обновят около 9 километров трубопроводов во всех районах города. Промоют и очистят 295 километров канализационных сетей. Также, к работе в зимний период будут подготовлены водозаборные и очистные сооружения.

В планах специалистов коммунального предприятия выполнить ремонт более тысячи единиц оборудования, заменить 169 приборов на сооружениях водоподготовки, очистки сточных вод и насосных станциях, подготовить к работе в условиях низких температур насосную технику, запорную арматуру.

- Из значимых работ, которые мы проведём, - санация водовода № 7 в Кировском округе протяженностью 1000 метров и санация напорного коллектора сточных вод от главной насосной станции до песколовок на очистных сооружениях канализации, ремонт двух ниток напорного коллектора в поселке Входной, суммарной протяженностью порядка 600 метров. Кроме этого водолазы предприятия обследуют дюкеры, проложенные под руслом Иртыша и Оми, также выполним чистку и откачку береговых камер дюкерных переходов, - рассказал заместитель генерального директора по производству «Росводоканал Омск» Сергей Голиченко.

Сотрудники омского водоканала подготовят к работе в зимний период водоразборные колонки - применят современные теплоизолирующие материалы для утепления колодцев и проверят работоспособность более трех тысяч пожарных гидрантов.

Отметим, что плановые ремонтные работы специалисты омского водоканала проводят круглый год. В ряде случаев выполнить работы без временного отключения потребителей невозможно. Горожан просят с пониманием отнестись к неудобствам.