2 и 3 июня дороги в центре города перекроют из-за «ВелоОмска»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за «ВелоОмска» в центре города перекроют городские магистрали. Об этом сообщает горадминистрация.

Ограничения начнут действовать с 10.00 2 июня и продлятся до 21.00 3 июня. В этот период водителям придется корректировать свои маршруты.

Как всегда, в список перекрытых дорог попадает Соборная площадь, улицы Ленина, Бударина. Более подробную информацию можно узнать на сайте мэрии.

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