Молодые ученые из Омска и Казани познакомились с важными задачами в сфере нефтепереработки

Научно-техническая конференция «Молодой ученый» прошла на Омском НПЗ. Студенты базовой кафедры «Газпром нефти» и именные стипендиаты ведущих технических вузов и колледжей представили конкурсные работы на интеллектуальном форуме. Молодежь из Омска и Казани работала над проектами под руководством наставников из своих вузов.

Студенты, планирующие в дальнейшем заниматься нефтепереработкой, исследовали повышение эффективности, модернизацию производства и экологическую безопасность. После проведения отборочных туров эксперты ОНПЗ и педагоги омского политеха оценили доклады финалистов.

- Эксперты Омского НПЗ оценили проекты победителей, посвященные процессам глубокой переработки и модернизации производства, как наиболее актуальные для российской нефтеперерабатывающей отрасли. Ежегодный форум ОНПЗ имеет для студентов большое практическое значение: они общаются с представителями реального производственного сектора. Благодаря проведению подобных конференции растет уровень подготовки молодых специалистов, — считает министр образования Омской области Иван Кротт.

Победителями стали молодые ученые из Омского политеха, Омского промышленно-экономического колледжа и Казанского национального исследовательского технологического университета.

- Будущие специалисты на конференции предлагают свои варианты повышения эффективности производства за счет ресурсосберегающих и природоохранных технологий. Это еще на этапе обучения вовлекает их в решение наших реальных кейсов. Молодые люди, знакомые с технологическими процессами, после выхода на рабочие места быстрее адаптируются и стремятся качественно выполнять рабочие задачи, — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Конференция прошла в рамках программы подготовки профессиональных кадров «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ».