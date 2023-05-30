В Омске «Стройтраст» Армана Акопяна выиграло аукцион на улицу Дергачева за 681 млн рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За 681 млн рублей выиграло аукцион на улицу Дергачева ООО «Стройтраст» Армана Акопяна. Итоги электронных торгов опубликованы на сайте госзакупок.

Теперь новую дорогу от Волгоградской до Верхнеднепровской, которая соединит новый микрорайон «Зеленая река» с городскими магистралями, начнут строить в июле 2023 года. Подрядчику необходимо смонтировать почти один километр дорожного покрытия, а также четыре остановки и контактную троллейбусную сеть.

Отметим, что во время торгов в цене фирма-победитель упала с 740,34 млн рублей до 681,1 млн. Очередной подряд ушел фирме, о которой в конце октября 2022 года региональный Следственный комитет писал, что завел уголовное дело о неуплате налогов.

К слову, сейчас в числе масштабны строек Акопяна - капремонт Ленинградского моста, строительство развязки и расширение дороги в районе бульвара Архитекторов.

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