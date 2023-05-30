На трассе под Омском «Гранта» слетела в кювет, водитель погиб на месте

Фото: Госавтоинспекция.
Вечером в понедельник, 29 мая, на трассе под Омском произошло ДТП, в результате которого погиб 27-летний водитель легковушки.
Предварительно установлено, что 27-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь по автодороге Омск–Муромцево, в районе 103-го километра не справился с управлением и слетел в кювет. В результате аварии мужчина скончался на месте.
Окончательные причины и обстоятельства происшествия правоохранители установят в ходе проверки.
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