На трассе под Омском «Гранта» слетела в кювет, водитель погиб на месте

Фото: Госавтоинспекция.

Вечером в понедельник, 29 мая, на трассе под Омском произошло ДТП, в результате которого погиб 27-летний водитель легковушки.

Предварительно установлено, что 27-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь по автодороге Омск–Муромцево, в районе 103-го километра не справился с управлением и слетел в кювет. В результате аварии мужчина скончался на месте.

Окончательные причины и обстоятельства происшествия правоохранители установят в ходе проверки.

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