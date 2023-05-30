Омский аэропорт закупит эвакуаторы для сломавшихся самолетов за 23 млн рублей

Фото: 2gis.

Омский аэропорт объявил аукцион на поставку эвакуационного оборудования для удаления со взлетной полосы самолетов весом не менее 100 тонн, у которых отказали шасси.

Согласно информации на портала госзакупок, поставляемый комплект оборудования должен состоять из двух эвакуационных перронных тележек и двух эвакуационных трейлеров. Начальная цена контракта составляет 22,83 миллиона рублей. Торги пройдут в следующий четверг, 8 июня.

Напомним, Омский аэропорт объявил аукцион на закупку на 480 наборов сигнальных ракет для отпугивания птиц.

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