Судью Арбитражного суда Омской области Шабаршину уволили за дисциплинарный проступок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске 26 мая состоялось заседание областной квалификационной коллегии судей. В ходе него было принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности двух судей — судьи Арбитражного суда Татьяны Шабаршиной и председателя Москаленского районного суда Ольги Кобзарь.

Если Ольга Кобзарь отделалась лишь предупреждением, то ее коллеге из омского Арбитража, Шабаршиной, повезло гораздо меньше.

— Квалификационная коллегия судей Омской области удовлетворила обращение Совета судей Омской области о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Арбитражного суда Омской области Шабаршиной Татьяны, признала в ее действиях наличие дисциплинарного проступка и за совершение дисциплинарного проступка наложила на нее дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением четвертого квалификационного класса, — говорится в пресс-релизе по итогам заседания ККС Омской области.

Какой именно проступок совершила судья Шабаршина, не уточняется.

Отметим, в ходе очередного заседания ККС Омской области также были рассмотрены и удовлетворены заявления о прекращения полномочий, поданные судьей Куйбышевского районного суда Алексеем Лукшой, мировым судьей судебного участка № 89 в Куйбышевском судебном районе Еленой Жовнер и судьей Арбитражного суда Омской области Олегом Глазковым.

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