В Омской области в первый день лета воздух прогреется до +32 градусов

Фото: Даниил ОПАРИН

В Омской области в первый день календарного лета, 1 июня, будет жарко и без осадков. Об этом сообщают в Обь-Иртышском УГМС.

Так, 1 июня в ночные часы столбик термометра покажет +10...+15 градусов. Днем воздух прогреется до +27...+32 градусов. Осадков в течение суток не ожидается. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 3-13 метров в секунду.

По прогнозу синоптиков, в последующие дни погода в Омске и области существенно не изменится: в дневные часы до +30 и выше, преимущественно без осадков.

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