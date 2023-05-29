В Омске раскрыт преступный финансовый сговор на 1,1 млн рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске завели уголовное дело на начальников двух отделов одного из учреждений. Воспользовавшись служебным положением, они фиктивно устроили на работу двух сотрудниц. Омичам грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Начальники составили поддельные трудовые договоры на двух омичек. Фактически с апреля 2021 по февраль 2023 года, подделывая рабочие табели, они получали зарплату за несуществующих сотрудниц.

Руководителей обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Ущерб составил свыше 1,1 млн рублей.

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