Следком начал проверку по факту гибели 67-летнего омича, пропавшего 9 мая

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Следком проводит доследственную проверку по факту смерти 67-летнего жителя с. Глуховка Калачинского района, который ушел из дома 9 мая и не вернулся.

В ходе долгих поисков тело пенсионера было обнаружено в воде у береги Оми в с. Куликово. По предварительной версии, мужчина утонул. Следов насильственной смерти или каких-либо других повреждений на теле сельчанина найдено не было.

Как отметили в СУ СКР по Омской области, по итогам доследственной проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ.

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