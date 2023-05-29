Tele2 сделает понедельники омичей приятнее

Фото: Tele2.

Tele2, российский оператор мобильной связи, запускает акцию* «Понедельники Tele2». Вместе с федеральными партнерами компания вновь улучшит настроение омичей. Шесть понедельников подряд, начиная с 29 мая, абоненты оператора смогут выбирать для себя три самых нужных именно в этот день предложения из целого набора подарков.

Tele2 вновь меняет правила и предлагает по-другому взглянуть на рутинные вещи, превратив «день тяжелый» в приятный. Компания поддерживает стиль жизни своих клиентов, поэтому подготовила им подарки в самых востребованных категориях – кофе, такси, oнлайн-шопинг, доставка, онлайн-обучение. Каждый понедельник можно выбрать сразу три подарка.

Фото: Tele2.

Омичи по понедельникам смогут получить кофе (капучино или американо) и мороженое в предприятиях сети «Вкусно – и точка», скидку на покупки в супермаркете «Лента» или заказе продуктов в сервисе «Пятерочка-онлайн», а также скидку 30% на портале Kassir.ru. Поездки клиентам Tele2 в понедельник также могут стоить дешевле: в числе предложений есть скидка 15% на поездку по тарифам «Эконом» и «Комфорт» при заказе такси в мобильном приложении онлайн-сервиса «Ситимобил». Такси – оптимальный городской транспорт для тех, кто ценит свое время и комфорт. Можно везде успеть и при этом решить срочные вопросы прямо в дороге, совершая звонки и отвечая в рабочих чатах. Для тех, кто предпочитает перемещаться на собственном автомобиле, есть скидка 10% на топливо на АЗС «Газпромнефть» (при заправке через приложение Turbo). А если памяти телефона катастрофически не хватает для установки новых приложений, то именно в понедельник можно получить промокод на скидку 3000 рублей на покупку нового смартфона в салонах связи Tele2.

Скоротать вечер понедельника клиентам Tele2 поможет доступ к закрытому каталогу видеосервиса Wink, четыре книги из специальной подборки в подарок и скидка 25% на литературу в сервисе «Литрес».

Для тех, кто уже в понедельник бодр и энергичен, Tele2 предлагает доступ на сутки к порталу FitStars. А если активировать промокоды каждый понедельник, получится собрать почти целую неделю тренировок.

В начале недели можно заняться шопингом или дополнительным образованием. Клиентам Tele2 по понедельникам доступна скидка 15% на онлайн-платформе Lamoda и месяц разговорных клубов онлайн-школы Skyeng.

Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

«"Понедельники Tele2" уже стали традицией для многих наших клиентов, которые с радостью начинают неделю с приятных мелочей. В списке партнерских предложений – подарки, которые интересны нашим клиентам в повседневной жизни: кофе, поездки на такси, скидки на шопинг и топливо. При этом для нас важно давать абонентам выбор. Они могут активировать набор предложений, который порадует их именно сегодня, а через неделю – попробовать что-то новое».

Программа доступна всем клиентам Tele2 с положительным балансом. Чтобы принять участие в акции, необходимо получить промокод в приложении «Мой Tele2» (раздел «Больше» – значок подарка в нижнем правом углу экрана).

*Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения, а также сроки и условия предоставления скидок уточняйте на сайте.

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