В Омске около 8 тысяч выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку

Фото: Пресс-служба министерства образования Омской области

Сегодня, 29 мая, около 8 тысяч выпускников Омской области сдают один из обязательных и самых массовых ЕГЭ — по русскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе областного минобра. Экзамен включает 27 заданий. Из них – 26 с кратким ответом и одно сочинение.

Для получения аттестата нужно набрать 24 балла. Для того чтобы подать документы в вуз – 36.

На все задания экзаменуемым дается 3,5 часа. Кроме того, учащимся придется выполнять задания повышенного уровня сложности, добавленные в этом году.

Отметим, что ребятам предоставляется несколько попыток сдать ЕГЭ. Это значит, что возможность выполнить задания появится еще 22 июня и 6 сентября.

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