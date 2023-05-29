В Омске завершили работы по созданию противопожарных полос в черте города

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Омское УДХБ и компания-подрядчик ООО «ГИТАР» завершили начатые в апреле работы по созданию минерализованных полос на двадцати шести территориях вблизи лесных массивов в черте города. Ширина противопожарных полос в отдельных местах составила до 20 метров.

— Цель создания противопожарных минерализованных полос — предупреждение распространения возможного ландшафтного пожара по территории Омска. К этим мероприятиям работники УДХБ и подрядчика приступили в апреле, для большей оперативности работали параллельно на разных участках, — отметили в пресс-службе омской мэрии.

Отметим, в течение пожароопасного периода на территории Омска коммунальщики проводят и другие мероприятия для обеспечения пожарной безопасности, в частности сносят сухие деревья и кустарники, срезают сухие ветви деревьев, убирают мусор,

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