В Управлении дорожного хозяйства Омской области появился новый временный руководитель

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Назначен новый временный руководитель КУ «Дорожное хозяйство Омской области». Им стал главный инженер и первый заместитель директора учреждения Александр Зверев. Соответствующие изменения появились в ЕГРЮЛ.

До официального назначения нового директора он будет выполнять функции руководителя. Зверев уже временно руководил казенным учреждением. Это было в 2018 году, в период между уходом прежнего директора Алексея Огорелкова до назначения Динара Курманова.

Напомним, что с 2018 года руководителем КУ «Дорожное хозяйство» был Динар Курманов. В середине мая врио главы региона Виталий Хоценко назначил Курманова на пост главы минтранса.

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