С начала весны 2023 года жертвами клещей стали 1616 жителей Омской области

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омской области с начала весны 2023 года от укусов клещей пострадали 1616 человек, в том числе 535 детей.

— Обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей. В специализированных лабораториях были исследованы 98,2 % клещей снятых с людей, из них клещей зараженных боррелиями – 5,1 %, зараженных вирусом клещевого энцефалита – 0,9 %, моноцитарного эрлихиоза человека – 1,1 % и возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека – 1,1 %. Специалисты также проводят исследования клещей из объектов окружающей среды на зараженность вирусом клещевого энцефалита, зараженность составила – 0,1 %, — сообщили в пресс-службе управления Роспотребназдора по Омской области.

В ведомстве отметили, что на территории Омска и области продолжается противоклещевая обработка парков, скверов и кладбищ.

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