ГК «Стройбетон» построит девятиэтажный дом на 93 квартиры в омском Амуре-2

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Омске в районе Амур-2, расположенном на окраине Центрального округа, построят девятиэтажный жилой дом на 93 квартиры.

Накануне департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на строительство ООО «Строительно-монтажное управление-10 Стройбетон «Северное»

По проекту в доме будут 93 квартиры различной площади: 61 — однокомнатная, 22 — двухкомнатные, 10 — трёхкомнатные. Общая площадь жилых помещений составит 4463,8 кв. м.

Напомним, в рамках инвестиционного проекта ГК «Стройбетон» в ближайшие годы возведет 34 многоквартирных дома в Амуре-2, а также несколько объектов социальной инфраструктуры, в частности три детских сада и школу с бассейном на 2500 мест.

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