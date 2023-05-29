В центре Омска продают подвальное помещение здания-памятника за 7,7 млн рублей

Фото: 2ГИС

Департамент имущества Омской области продает подвальное помещение площадью 139,8 кв. м., расположенное в двухэтажном доме по адресу улица Красный Путь, 14. «Дом жилой И. А. Каргенюк» был построен более 100 лет назад и представляет собой объект культурного наследия регионального значения. Сейчас нежилое подвальное помещение находится в муниципальной собственности. Оно не используется.

Депимущества организовал торги, на которых планирует продать помещение за 7,731 млн рублей. С 30 мая начнется прием заявок на торги. Принять участие можно до 26 июня включительно.

Однако новому владельцу предстоит выполнить ряд условий. Одно из них – научно-исследовательские и изыскательские, проектные и производственные работы. Их необходимо провести до конца 2023 года. Также нужно будет установить информационную надпись. Кроме того, обязанности по содержанию и ремонту помещения в историческом здании будут закреплены за будущим владельцем на постоянной основе.

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