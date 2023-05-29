Из-за участившихся случаев вандализма центр Омска начнут патрулировать дружинники

Фото: omskportal.ru

Мэр Омска Сергей Шелест дал поручение департаменту общественной безопасности привлечь народных дружинников к патрулированию центральных улиц города, в том числе Бударина, Щерабнева и Ленина, после участившихся случаев вандализма.

Напомним, недавно в Омске от рук злоумышленников пострадал танк, установленный на набережной Оми.

Кроме того, градоначальник поручил департаменту усилить совместную работу с дружинниками, полицией и надзорными органами по профилактике купания в неположенных местах. Рейды по городским и стихийным пляжам начнут проводить уже сегодня.

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