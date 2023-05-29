Из-за участившихся случаев вандализма центр Омска начнут патрулировать дружинники

Фото: omskportal.ru
Мэр Омска Сергей Шелест дал поручение департаменту общественной безопасности привлечь народных дружинников к патрулированию центральных улиц города, в том числе Бударина, Щерабнева и Ленина, после участившихся случаев вандализма.
Напомним, недавно в Омске от рук злоумышленников пострадал танк, установленный на набережной Оми.
Кроме того, градоначальник поручил департаменту усилить совместную работу с дружинниками, полицией и надзорными органами по профилактике купания в неположенных местах. Рейды по городским и стихийным пляжам начнут проводить уже сегодня.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru