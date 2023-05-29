Виталий Хоценко поручил усилить меры безопасности в период работы летних лагерей

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Совсем скоро юные омичи будут отдыхать в загородных лагерях, лагерях палаточного типа, лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных организаций. Всего в этом году оздоровительные лагеря посетят 69717 детей.

В связи с этим врио главы региона Виталий Хоценко поручил профильным ведомствам, правоохранительным органам и руководителям муниципальных образований усилить меры безопасности в период пребывания детей в оздоровительных учреждениях.

– Начинают работать наши детские лагеря. Прошу всех причастных к оздоровлению, в том числе правоохранительные органы и главы районов, обратить особое внимание: для детей должны быть созданы максимально безопасные условия пребывания, а места для купания находиться под строгим контролем, – подчеркнул Виталий Хоценко.

В рамках оздоровительной кампании планируется оздоровить 1075 детей-инвалидов и детей с ОВЗ, провести инклюзивную смену с участием 135 таких детей.

На оздоровление детей из областного бюджета выделено более 430 млн рублей.

Отметим, что на полную оплату стоимости путевок имеют право дети ветеранов и участников боевых действий, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей, вынужденно покинувших территории ДНР и ЛНР.

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