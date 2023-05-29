В Омске разыскивают 38-летнего мужчину на велосипеде, который пропал четыре дня назад

Фото: ПСО «ДоброСПАС-Омск»

В Омске разыскивают 38-летнего мужчину, который в прошлый четверг, 25 мая, выехал на велосипеде из дома по бульвару Архитекторов и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 178 сантиметров, голубые глаза, волосы светло-русые короткие, носит усы и бороду.

Был одет в голубую олимпийку на молнии, темно-синие трикотажные брюки, серые кроссовки Пьер карден, кепку с надписью Salym Petroleum крупными белыми буквами.

При себе имел: зеленый велосипед, синий рюкзак с надписью Salym Petroleum, телефон, бутылка воды, хлеб. ключи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении омича, просят обращаться по телефонам: 8-999-453-77-10, 8-999- 470-10-08 или 02 (102).

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