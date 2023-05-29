В Омске рабочий упал под колеса движущегося поезда во время маневровых работ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России начал доследственную проверку проверку после инцидента на железнодорожных путях в Октябрьском округе.

— 28 мая 2023 года около 21 часа в ходе маневровых работ на подъездных железнодорожных путях коммерческой организации, расположенных в Октябрьском округе, произошло падение работника под состав движущегося поезда, что повлекло его травмирование. Пострадавший находится в больнице, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сообщили в пресс-службе ведомстве.

Следователи уже провели осмотр места происшествия. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru