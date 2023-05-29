Жительнице Омска три раза отказывали в выплате пособия на ребенка из-за ошибки ведомства

Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Омска не могла оформить полагающееся ей по закону пособие на ребенка из-за ошибки одного из ведомств.

— В 2023 году региональное Отделение фонда Пенсионного и социального страхования трижды отказал женщине в назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как оказалось, основанием для отказа в выплатах стали устаревшие сведения, хранящиеся в базе ведомства. Согласно им, омичка и ее супруг владели двумя автомобилями. Однако в реальности одна из машин была продана еще 18 лет назад, в 2005 году.

С учетом имеющихся фактов прокуратура Октябрьского округа обратилась с иском в суд. Инстанция его удовлетворила и обязала фонд назначить омичке положенное ежемесячное пособие с рождением и воспитанием ребенка.

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