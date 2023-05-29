Две партии семян ячменя не допущены к вывозу в Казахстан

24 мая 2023 года должностным лицом Управления Россельхознадзора по Омской области на ФКП «Одесский» (вблизи ДАПП «Одесское») пресечена попытка нелегального вывоза в Республику Казахстан двух партий подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском.

Условия перевозки партий семян ячменя сорта Саша (Элита) общим весом 33 тонны не соответствовали фитосанитарным требованиям ЕАЭС.

В соответствии с требованиями, перемещаемые по территории Союза партии семенного материала должны быть упакованы и должны иметь маркировку, содержащую информацию о наименовании продукции, стране, месте и участке производства, экспортере. Перемещаемый без указанной маркировки и неупакованный семенной материал перемещению по таможенной территории Союза не допускается.

Вывоз партий семенного материала запрещен, грузовые автомобили возвращены на территорию Российской Федерации для устранения выявленных нарушений.

В отношении виновных физических лиц возбуждено административное производство в соответствии со ст.10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)».

Всего с начала 2023 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Омской области по причине выявленных нарушений порядка вывоза в Республику Казахстан на территорию Российской Федерации возвращено 68 транспортных средств с подкарантинной продукцией общим весом 728,4 тонн, 31,7 куб.м. и 43768 штук.