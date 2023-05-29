Виталий Хоценко поздравил омского педагога с получением знака отличия «За наставничество»

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко на оперативном совещании поздравил педагога-наставника с 28-летним стажем Наталью Чебакову, которую на прошлой неделе Президент РФ Владимир Путин наградил знаком отличия «За наставничество».

Наталья Чебакова в 1998 году окончила естественно-биологический факультет ОмГПУ по специальности «Биология». Десять лет она проработала в общеобразовательной школе, еще восемнадцать лет — воспитателем в коррекционной школе-интернате. Наталья Чебакова — первый учитель Героя России Дмитрия Перминова. Кроме того, ее выпускником является серебряный призер паралимпийских игр Александр Работницкий.

— Предлагаю ввести новую традицию: приглашать в здание правительства и чествовать всех жителей области, получивших высокие государственные награды. Именно такие люди должны становиться героями нашего времени, примерами для подрастающего поколения. Кроме того, 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Считаю, что нам нужно расширять меры поддержки педагогов, особенно молодых учителей. Поручил минфину и минобру Омской области внести предложения, как мы можем это сделать, — отметил Виталий Хоценко.

Напомним, в Омской области с 1 марта 2023 года был увеличен размер оклада для молодых педагогов, работающих в учреждения дошкольного, школьного и дополнительного образования.