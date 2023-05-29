«НГ-Энерго» и «Газпром нефть» делают ставку на российское

Компания «НГ-Энерго» – российский производитель генерирующего оборудования – подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с ПАО «Газпром нефть». Это партнерство позволит компаниям развивать в рамках импортозамещения отечественные технологии в области распределенной генерации, обеспечить сервисные предприятия, работающие на месторождениях, генерирующим оборудованием российских производителей. Соглашение было подписано в рамках 11 Российского международного энергетического форума.

– Эффективное решение задачи насыщения отрасли ТЭК российским оборудованием в необходимом количестве и высокотехнологичными услугами возможно только при непосредственном участии всех субъектов рынка – производителей оборудования и энергосервисных компаний. Поэтому мы создаем новую систему взаимодействия, – отметил Андрей Комаров, глава Дирекции по газу и энергетики ПАО «Газпром нефть». – Отечественные предприятия производят генерирующее и компримирующее оборудование, а энергосервисные компании внедряют эти продукты на объектах и по стандартам ПАО «Газпром нефть».

Российские ресурсодобывающие компании столкнулись с отказом западных производителей от своих сервисных обязательств. Поэтому главными задачами соглашения о стратегическом сотрудничестве должны стать постепенный переход на отечественную компонентную базу и развитие российских сервисных компаний, способных обслуживать имеющееся оборудование и ремонтных предприятий, готовых решать возникающие в ходе эксплуатации такого оборудования проблемы. При этом имя производителя двигателя не так важна как надежность компании, которая отвечает за бесперебойное функционирование всей генерирующей системы.

«Если раньше мы производили свои электростанции на базе импортного генерирующего оборудования, и обслуживали их получая, как представитель компании производителя, готовые, запчасти и расходные материалы, выполняя работы в соответствии с регламентами обслуживания завода изготовителя, то теперь круг наших задач расширился, – отметил Андрей Рудской, генеральный директор компании «НГ-Энерго». – Среди наших первоочередных задач – начало производства запасных частей на российских предприятиях с использованием российских технологий для поддержания работоспособности оборудования. Что влечет за собой разработку новых регламентов обслуживания оборудования позволяющие обеспечить его бесперебойную работу без сокращения жизненного цикла. Постепенно заменяя этого оборудования на российское. В сложившихся условиях наша компания самостоятельно создает регламенты, новые продукты на базе российского машиностроения.

Конкретные шаги по организации взаимодействия компаний, будут обсуждаться и разрабатываться позднее.

СПРАВКА

«НГ-Энерго» – предприятие с почти двадцатилетней историей, занимающее ведущие позиции на рынке распределенной генерации энергии. Основной профиль компании – проектирование, поставка генерирующего оборудования, строительство электростанций «под ключ». Компактные, но мощные электростанции, созданные специалистами «НГ-Энерго» работают в самых отдаленных регионах России, обеспечивая электроэнергией промышленные, добывающие и горно-обогатительные предприятия, целые населенные пункты. За время своей работы компания сумела поставить около 3 гигаватт генерирующих мощностей — этого бы хватило, чтобы обеспечить светом и теплом город-миллионник.

Задача перевода существующих мощностей на российское оборудование представляет собой стратегически важное направление деятельности компании.