Гидравлические испытания пройдут на улице Нефтезаводская

С 9.00 29 мая до 20.00 30 мая 2023 года будут проводиться плановые гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность:

- «Подающего» трубопровода Западного луча ТЭЦ-5, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей. Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц Тарская и Октябрьская;

- «Обратного» трубопровода Западного луча ТЭЦ-3, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей, согласно поданных заявок.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц Нефтезаводская и пр.Мира.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надежно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.