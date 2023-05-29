Рейсы в Екатеринбург и Минводы задержались в омском аэропорту на несколько часов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В омском аэропорту на несколько часов задержались рейсы в Екатеринбург и Минводы. Данные отображены на онлайн-табло воздушной гавани.

Так, самолет в Минеральные Воды авиакомпании Red Wings должен был покинуть Омск накануне в 23.30, но улететь ему удалось лишь 04.51.

С такой же проблемой столкнулись пассажиры этой же авиакомпании, следующие до Екатеринбурга. Вылет от 29 мая в 09.30 перенесен пока на 12.50.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru