Рейсы в Екатеринбург и Минводы задержались в омском аэропорту на несколько часов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В омском аэропорту на несколько часов задержались рейсы в Екатеринбург и Минводы. Данные отображены на онлайн-табло воздушной гавани.
Так, самолет в Минеральные Воды авиакомпании Red Wings должен был покинуть Омск накануне в 23.30, но улететь ему удалось лишь 04.51.
С такой же проблемой столкнулись пассажиры этой же авиакомпании, следующие до Екатеринбурга. Вылет от 29 мая в 09.30 перенесен пока на 12.50.
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