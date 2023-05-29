В Омской области начала высыхать река Оша

Фото: «Аварийный Омск» во «Вконтакте»

Река Оша, расположенная на территории Омской области, начала высыхать. Об этом сообщают местные жители в группе «Аварийный Омск» во «Вконтакте».

- Прокуратуры районов бездействуют. Администрации мер реагирования не принимает. Рыбы нет и воды, видимо, скоро совсем не будет, - пишет автор поста.

Бьют тревогу жители деревни Старосолдатское. Там водоем практически обмелел. Люди считают, что вскоре может произойти экологическая катастрофа.

Между тем, уже не первый год продолжает «топить» территорию возле трассы Омск - Тюкалинск. Вода подобралась настолько близко к дороге, что дорожникам приходится поднимать некоторые участки.

Здесь же продолжается вымочка лесов из-за заболоченности местности. Вопрос о состоянии экосистемы региона, похоже, нужно решать более масштабно.

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