Омские призывник уехали на военную службу

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

На военную службу уехали омские призывник. Об этом сообщает региональное правительство.

Проводы прошли на базе Омской академии МВД России. В мероприятии принял участие врио губернатора Виталий Хоценко.

Новобранцы станут выполнять воинский долг по защите страны в подразделениях Нацгвардии. По заданию Минобороны, во время весенней призывной кампании 2023 года отправиться служить Родине должны более тысячи юных жителей Омской области. Еще 15 лучших попадут в президентский полк.

- Воины-сибиряки всегда отличались особым мужеством и стойкостью, проявляли себя с самой лучшей стороны. Сегодня многие наши бойцы участвуют в специальной военной операции. Самоотверженно отстаивают право России на свободу и независимость. Уверен, вы продолжите традицию достойного и честного служения Родине, - подчеркнул Хоценко.

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