Пропавшего в Калачинском районе омича нашли мертвым

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Мертвым нашли омича, пропавшего в Калачинском районе Омской области. Об этом заявил поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск».

Напомним, 67-летний мужчина ушел из дома 9 мая и с тех пор о нем ничего не было известно. Всё произошло в селе Глуховка Калачинского района.

О прекращении поисков было объявлено 28 мая.

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