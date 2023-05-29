Пропавшего в Калачинском районе омича нашли мертвым

Фото: Дмитрий Ахмадуллин
Мертвым нашли омича, пропавшего в Калачинском районе Омской области. Об этом заявил поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск».
Напомним, 67-летний мужчина ушел из дома 9 мая и с тех пор о нем ничего не было известно. Всё произошло в селе Глуховка Калачинского района.
О прекращении поисков было объявлено 28 мая.
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