Омичей пригласили на раскопки Тарского кремля

Фото: минкульт Омской области

На раскопки Тарского кремля пригласили омичей. Об этом сообщает Туристско-информационный центр.

Археологические поиски продлятся с 17 по 30 июля. Организаторами проекта стали директор «Омской крепости» Василий Минин и заведующий сектором археологии Омского филиала ИАЭТ СО РАН Сергей Татауров.

- Каждый желающий сможет получить навыки ведения археологических раскопок и внести свой вклад в сохранение исторического наследия Омской области, - уточнили в ТИЦ.

К слову, доставка до места раскопок, проживание и питание будут для участников бесплатными. Стоит лишь записаться по номеру телефона: +7 913-633-49-45.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru