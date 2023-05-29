Омичей пригласили на раскопки Тарского кремля

Фото: минкульт Омской области
На раскопки Тарского кремля пригласили омичей. Об этом сообщает Туристско-информационный центр.
Археологические поиски продлятся с 17 по 30 июля. Организаторами проекта стали директор «Омской крепости» Василий Минин и заведующий сектором археологии Омского филиала ИАЭТ СО РАН Сергей Татауров.
- Каждый желающий сможет получить навыки ведения археологических раскопок и внести свой вклад в сохранение исторического наследия Омской области, - уточнили в ТИЦ.
К слову, доставка до места раскопок, проживание и питание будут для участников бесплатными. Стоит лишь записаться по номеру телефона: +7 913-633-49-45.
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