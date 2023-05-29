В поселке Солнечном омич продает чебуречную за 750 тысяч рублей

Фото: Андрей АБРАМОВ
За 750 тысяч рублей омич продает чебуречную в поселке Солнечном. Предложение опубликовано на сайте объявлений.
Точка общепита была открыта три месяца назад. Здесь установлено новое оборудование, а собственнику придется платить лишь за аренду земли и коммунальные платежи.
Среди минусов - отсутствие проточной воды, пыль от дороги и отсутствие сотрудников. Причиной продажи стала срочная необходимость в денежных средствах, поясняет продавец.
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