Под Омском на трассе Щербакуль-Марьяновка в ДТП погиб 48-летний мужчина

Фото: Госавтоинспекция Омской области.

В пресс-службе Госавтоинспеции Омской области сообщили о ночном ДТП со смертельным исходом. Авария случилась на трассе в направлении Щербакуль — Марьяновка. - Предварительно установлено, что 48-летний водитель Lada Granta ехал по дороге Шербакуль — Марьяновка и на 40 километре дороги он выехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП от полученных травм водитель скончался на месте происшествия, - прокомментировали в источнике.

По факту аварии идет проверка.

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