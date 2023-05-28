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НовостиПроисшествия28 мая 2023 8:00

Под Омском на трассе Щербакуль-Марьяновка в ДТП погиб 48-летний мужчина

Водитель автомобиля допустил съезд в кювет, и автомобиль опрокинулся
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: Госавтоинспекция Омской области.

Фото: Госавтоинспекция Омской области.

В пресс-службе Госавтоинспеции Омской области сообщили о ночном ДТП со смертельным исходом. Авария случилась на трассе в направлении Щербакуль — Марьяновка. - Предварительно установлено, что 48-летний водитель Lada Granta ехал по дороге Шербакуль — Марьяновка и на 40 километре дороги он выехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП от полученных травм водитель скончался на месте происшествия, - прокомментировали в источнике.

По факту аварии идет проверка.

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