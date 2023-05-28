В Омске во дворе дома пенсионер на Рено сбил подростка на велосипеде

Фото: Госавтоинспекция Омской области.

Омская Госавтоинспекция сообщила о ДТП, котрое произошло накануне во дворе дома по улице Гризодубовой. Пенсионер, ехавший за рулем Рено, сбил подростка на велосипеде.

- Прибывшими на место сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель автомобиля «Рено Логан» мужчина 1960 года рождения, двигаясь по междворовому проезду дома № 16 по ул. Гризодубовой, допустил наезд на велосипедиста, - передает пресс-служба ведомства.

В результате ДТП 14-летний велосипедист был госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка.

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