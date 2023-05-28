В Омске пенсионерка второй раз передала мошенникам 100 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В Омске от действий мошенников уже второй раз пострадала 94-летняя женщина. Полицейские рассказали подробности.

- Пенсионерке на стационарный телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась следователем. Он сообщила, что внучка пожилой омички, переходя проезжую часть нарушила правила дорожного движения и стала виновницей ДТП, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Прибывшему к ней курьеру женщина передала 100 тысяч рублей. И поняла, что стала жертвой мошенников только вечером, когда к ней в гости приехала та самая внучка.

- Год назад при таких же обстоятельствах пожилая женщина передала преступникам 400 тысяч рублей, — рассказали в УМВД России по Омской области.

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